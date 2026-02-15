Šok: Marko Nikolić otpustio saradnika jer je gledao Crvenu zvezdu sa Đokovićem!

Jedna odluka ga koštala posla Srpski trener Aleksandar Rogić više nije deo stručnog štaba atinskog AEK-a, odlukom trenera Marka Nikolića, prenose grčki mediji.

Kao razlog, navodi se odlazak na košarkašku utakmicu između Olimpijakosa i Crvene zvezde koju je trener pratio u društvu Novak Đokovića. Problem je nastao nakon meča 28. kola Evrolige, kada su se u „Dvorani mira i prijateljstva“ sastali Olimpijakos i Crvena zvezda. Rogić je susret pratio uživo, i to u društvu jednog od najvećih sportista današnjice. Međutim, o tome nije obavestio Nikolića, što je ocenjeno kao ozbiljan propust u profesionalnoj komunikaciji. Takav