Šok: Marko Nikolić otpustio saradnika jer je gledao Crvenu zvezdu sa Đokovićem!
Hot sport pre 41 minuta
Jedna odluka ga koštala posla Srpski trener Aleksandar Rogić više nije deo stručnog štaba atinskog AEK-a, odlukom trenera Marka Nikolića, prenose grčki mediji.
Kao razlog, navodi se odlazak na košarkašku utakmicu između Olimpijakosa i Crvene zvezde koju je trener pratio u društvu Novak Đokovića. Problem je nastao nakon meča 28. kola Evrolige, kada su se u „Dvorani mira i prijateljstva“ sastali Olimpijakos i Crvena zvezda. Rogić je susret pratio uživo, i to u društvu jednog od najvećih sportista današnjice. Međutim, o tome nije obavestio Nikolića, što je ocenjeno kao ozbiljan propust u profesionalnoj komunikaciji. Takav