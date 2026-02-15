Sretenjska akademija u Kragujevcu povodom Dana državnosti Srbije

U zdanju Stare skupštine u Kragujevcu, 15. februara u 14 časova, biće održana Sretenjska akademija u čast Dana državnosti Republike Srbije.

Centralni deo svečanosti obeležiće premijerna dodela Medalje „Milovan Gušić“, javnog priznanja Grada Kragujevca namenjenog pojedincima i organizacijama za izuzetan doprinos opštem dobru, humanitarni rad i konkretan doprinos razvoju lokalne zajednice. U umetničkom segmentu programa publika će imati priliku da pogleda dramski prikaz „Miloš Veliki – knjaz serpski“, dok je za muzički deo zadužen Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“.