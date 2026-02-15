BLOG UŽIVO: Skup "Sretnimo se ponovo": Počeli govori u Orašcu nakon što je kolona automobila stigla iz Kragujevca (FOTO/VIDEO)…

Studenti u blokadi organizuju skup "Sretnimo se ponovo" povodom Dana državnosti. Građani su se jutros okupili u Kraguejvcu gde je održan prvi deo programa i gde je ponovljen zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Posle obraćanja studenti su pozvali na formiranje kolone automobila koja je krenula ka Orašcu, gde će biti drugi deo skupa. U Orašcu je jutros održana i centralna državna ceremonija kod spomenika Karađorđe, koju je predvodio premijer Đuro Macut.

Bivša sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu Marija Radovanović je rekla, obraćajući se okupljenima, da su studenti posle pogibije 16 ljudi u Novom Sadu izašli sa četiri zahteva koji su skromni i izgledaju obično i minimalno, a koji su neophodni jer bez njih nema napretka i nema budućnosti. „Ti zahtevi su bili objava celokupne dokumentacije koje se tiče rekonstrukcije železničke stanice. Suštinski, to je bio vapaj za zaustavljanje smrtonosne korupcije. Drugi