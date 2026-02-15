Premijer Macut na državnoj ceremoniji u Orašcu: Istorija nas uči da cenimo svoje korene

Državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije počela je služenjem pomena kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak. Premijer Srbije Đuro Macut koji predvodi ceremoniju poručio je da Sretenje predstavlja "buđenje nacionalnog duha" i jedinstva Srba i da ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike koje postoje. Kako je rekao, samo zajedno, kroz dijalog može se očuvati i razviti država, i dodao da je mir, kojeg je "srpski narod željan",

Macut je, obraćajući se na državnoj ceremoniji u Orašcu povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije, kazao da to mesto na kojem je vožd Karađorđe započeo Prvi srpski ustanak 1804. godine, simbolizuje jedinstvo. "Sećamo se trenutaka kada je srpski narod, kroz vekove, pokazao istorijsku hrabrost i kada je pod vođstvom vožda Karađorđa krenuo putem očuvanja i oslobođenja naše zemlje", ukazao je Macut. Istakao je da nas istorija uči da ko ne poznaje i ne ceni svoje