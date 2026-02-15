Došao je u Beograd da provocira! Sramotni Brazilac napravio skandal u finalnoj borbi večeri i naneo prvi poraz našem junaku Joksoviću! (video)

U finalnoj borbi večeri, Brazilac Lucijan Paljan pobedio je Nikolu Joksovića na turniru " Brave 104" u Beogradu i tako naneo prvi poraz Srbinu u karijeri. Po završetku meča Brazilac je napravio veliki skandal u dvorani Aleksandar Nikolić gde je turnir i održan u subotu veče. On je prvo provocirao Joksovića, udarivši ga po završetku meča, a onda se ustremio i ka publici gde nastavio sa provokacijama. Baš niski udarci od strane Brazilca...