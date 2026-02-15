Došao je u Beograd da provocira! Sramotni Brazilac napravio skandal u finalnoj borbi večeri i naneo prvi poraz našem junaku Joksoviću! (video)

Kurir pre 3 sata
Došao je u Beograd da provocira! Sramotni Brazilac napravio skandal u finalnoj borbi večeri i naneo prvi poraz našem junaku…
U finalnoj borbi večeri, Brazilac Lucijan Paljan pobedio je Nikolu Joksovića na turniru " Brave 104" u Beogradu i tako naneo prvi poraz Srbinu u karijeri. Po završetku meča Brazilac je napravio veliki skandal u dvorani Aleksandar Nikolić gde je turnir i održan u subotu veče. On je prvo provocirao Joksovića, udarivši ga po završetku meča, a onda se ustremio i ka publici gde nastavio sa provokacijama. Baš niski udarci od strane Brazilca...
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Brave CF 104 Beograd: Hladan tuš u Pioniru

(VIDEO) Brave CF 104 Beograd: Hladan tuš u Pioniru

Sport klub pre 3 sata
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

"Izjednačeni smo na tabeli, svaki bod je važan" Trener TSC-a najavio veliku borbu protiv direktnog konkurenta

"Izjednačeni smo na tabeli, svaki bod je važan" Trener TSC-a najavio veliku borbu protiv direktnog konkurenta

Kurir pre 30 minuta
Zdravlje pobedilo na gostovanju u Arilju

Zdravlje pobedilo na gostovanju u Arilju

Sportska strana juga pre 1 sat
Odbojkaši Zvezde potvrdili kvalitet, Dubočica ostala na dnu

Odbojkaši Zvezde potvrdili kvalitet, Dubočica ostala na dnu

Sportska strana juga pre 1 sat
Novi poraz odbojkašica u Leskovcu

Novi poraz odbojkašica u Leskovcu

Sportska strana juga pre 1 sat
(VIDEO) Brave CF 104 Beograd: Hladan tuš u Pioniru

(VIDEO) Brave CF 104 Beograd: Hladan tuš u Pioniru

Sport klub pre 3 sata