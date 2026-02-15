"Istrebljenje palestinskog naroda mora da prestane!" Crni bilans u Gazi, situacija je alarmantna: MInistartsvo zdravlja Gaze iznelo šokantne brojke

Istrebljenje palestinskog naroda mora da prestane, rekao je predsednik Komisije Afričke unije, Mahamud Ali Jusuf iz Džibutija, na otvaranju 39. godišnjeg samita organizacije danas. „Na Bliskom istoku, Palestina i patnja njenog naroda takođe pozivaju na našu savest.

Istrebljenje ovog naroda mora da prestane“, rekao je Ali Jusuf, koji je izabran da vodi instituciju 2025. godine na četvorogodišnji mandat. Pojas Gaze, mala teritorija koja se graniči sa Izraelom, Egiptom i Sredozemnim morem, nalazi se pod čvrstom izraelskom opsadom od početka rata izazvanog napadom Hamasa 7. oktobra 2023. godine, koji je, prema AFP-u, rezultirao smrću 1.221 Izraelca. Najmanje 71.667 Palestinaca je ubijeno na maloj priobalnoj teritoriji od tada u