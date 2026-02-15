"Izjednačeni smo na tabeli, svaki bod je važan" Trener TSC-a najavio veliku borbu protiv direktnog konkurenta

"U svaku utakmicu ulazimo sa željom da osvojimo tri boda.

Nakon poraza i remija na startu polusezone, motiv je dodatno naglašen. Svaki bod je izuzetno važan, a Mladost je ekipa sa kojom smo izjednačeni na tabeli. Očekuje nas specifičan teren, sličan onom iz prošlog kola, kao i iskusan rival koji godinama nastupa u Super ligi i neguje prepoznatljiv stil igre, uz minimalne promene u sastavu", rekao je Miljanović, a preneo klub. On je naglasio da je tim kvalitetno radio tokom pripremnog perioda, uz napomenu da se situacija