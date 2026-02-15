Majstor ostaje majstor! Lilard pobedio u brzom šutiranju trojki na NBA Ol-staru!

Majstor ostaje majstor! Lilard pobedio u brzom šutiranju trojki na NBA Ol-staru!

Košarkaš Portland Trejlblejzersa Demijan Lilard pobednik je, po treći put u karijeri, u brzom šutiranju trojki na ovogodišnjem NBA ol-staru.

On je pobedio sa 29 poena u finalnoj rundi naspram 27 Devina Bukera i samo 17 rukija Kona Knupela. Setimo se da je Buker baš kao ruki "zakuvao borbu" protiv "zveri" Stefa Karija i Kleja Tompsona, ali sada Buker nije mogao da nadjača Lilarda. Imao je sin Melvina Bukera sve u svojim rukama, da je pogodio još jednu šarenu loptu u poslednjoj seriji izborio bi produžetak, a da je pogodio dve pobedio bi. On je promašio četiri zaredom i završio takmičenje kao drugi. Do
