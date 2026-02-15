"Putevi Srbije" uputili apel vozačima: Zbog predstojećih praznika očekuje se povećan intenzitet saobraćaja

Zbog predstojećih praznika očekuje se povećan intenzitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima, pa "Putevi Srbije" apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.

Saobraćajnice u Srbiji su prohodne, a zbog najavljene niske temperature u večernjim i jutarnjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima, pa se vozačima preporučuje oprezna vožnja, navodi se u saopštenju "Puteva Srbije". Najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.