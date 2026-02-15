"Nisam kriv, žao mi je te omladine": Procurio iskaz vozača tramvaja koji je izleteo iz šina u Sarajevu, poginuo mladić

Mondo pre 2 sata  |  Aleksandar Blagić
Vozač tramvaja koji je izleteo iz šina u Sarajevu, Adnan Kasapović, je pušten danas na slobodu, a procurio je njegov iskaz u tužilaštvu koji je dao dan ranije, u subotu 14. februara, piše " Avaz".

Tužilaštvo Kantona Sarajevo je tražilo pritvor do 30 dana, a on je na ročištu za određivanje pritvora izjavio da nije kriv. "Nisam kriv, uzrok je tehničke prirode, ovo je poznato svim vozačima tramvaja. Ovo se dešava vrlo često, video nadzor će pokazati dosta toga. Žao mi je te omladine, sve mi je teško palo", rekao je on. Poginula je jedna osoba, a četvoro je teško povređeno. Da podsetimo, Tužilaštvo Kantona Sarajevo je za vozača tramvaja tražilo pritvor do 30
