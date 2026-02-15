Šleperom probio bankinu i sleteo u potok: Nezgoda kod Čačka, saobraćaj obustavljen

Mondo pre 1 sat  |  Marina Letić
Šleperom probio bankinu i sleteo u potok: Nezgoda kod Čačka, saobraćaj obustavljen
Na starom putu između Čačka i Kraljeva, u mestu Viljuša, došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozač šleper izgubio kontrolu nad teretnjakom, sleteo sa kolovoza i prevrnuo se na bočnu stranu. "Sve se desilo na manjem mostu, vozač iz Novog Pazara je probio zaštitnu bankinu i sa teretnim vozilom sleteo je u korito reke koja se tu nalazi. Na svu sreću, on je prošao bez težih telesnih povreda", kaže za RINU jedan od očevidaca. U galeriji pogledajte fotografije sa
