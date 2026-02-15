Šta znači kada pada sneg na Sretenje: Narodno verovanje o najvećem državnom prazniku u Srbiji opstalo vekovima

Mondo pre 10 minuta  |  Aleksandar Blagić
Šta znači kada pada sneg na Sretenje: Narodno verovanje o najvećem državnom prazniku u Srbiji opstalo vekovima

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi i obeležava Sretenje Gospodnje, dan kada se, po narodnom verovanju, susreću zima i predstojeće leto.

Tada dani postepeni postaju sve duži, a noći sve kraće zbog čega se veruje da je zima pri kraju ako na današnji dan pada sneg. Verovanje u srpskom narodu koje je do danas opstalo pridaje veliki značaj vremenskoj prognozi na današnji dan. Prema narodnom verovanju, kada sneg ili kiša padaju na Sretenje, to znači da zima odlazi, a ako bude sunčano i toplo, onda se smatra da zima i dalje nije pri kraju. Sneg uveliko pada u određenim delovima Srbije. U Beogradu je počeo
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Šta znači kada na Sretenje pada sneg? Ovo narodno verovanje vekovima je ukorenjeno

Šta znači kada na Sretenje pada sneg? Ovo narodno verovanje vekovima je ukorenjeno

Kurir pre 1 sat
Sretenje Gospodnje – veruje se da se danas susreću zima i leto

Sretenje Gospodnje – veruje se da se danas susreću zima i leto

RTS pre 5 sati
Danas je Sretenje Gospodnje: Praznik susreta Boga i čoveka i Dan državnosti Srbije

Danas je Sretenje Gospodnje: Praznik susreta Boga i čoveka i Dan državnosti Srbije

Glas juga pre 7 sati
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Sretenje Gospodnje

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Sretenje Gospodnje

RTK pre 7 sati
Dokument ispred svog vremena: Zašto je Sretenjski ustav morao da padne FOTO

Dokument ispred svog vremena: Zašto je Sretenjski ustav morao da padne FOTO

B92 pre 7 sati
Sretenje Gospodnje – praznik sa snažnom simbolikom

Sretenje Gospodnje – praznik sa snažnom simbolikom

Vesti online pre 8 sati
Tačno 222 godine od podizanja Prvog srpskog ustanka

Tačno 222 godine od podizanja Prvog srpskog ustanka

Niške vesti pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegSPCSretenje

Društvo, najnovije vesti »

Katarina Petrović za Danas: Nepristajanje na tišinu jeste sloboda

Katarina Petrović za Danas: Nepristajanje na tišinu jeste sloboda

Danas pre 0 minuta
(BLOG) "Sretnimo se ponovo": U toku govori u Orašcu, okupljeni uzvikuju "ustanak", "Valjevo"...

(BLOG) "Sretnimo se ponovo": U toku govori u Orašcu, okupljeni uzvikuju "ustanak", "Valjevo"...

N1 Info pre 1 minut
RHMZ upozorava: Može da se očekuje jak sneg i otežani saobraćaj

RHMZ upozorava: Može da se očekuje jak sneg i otežani saobraćaj

N1 Info pre 1 minut
BLOG UŽIVO: Skup "Sretnimo se ponovo": Počeli govori u Orašcu nakon što je kolona automobila stigla iz Kragujevca (FOTO/VIDEO)…

BLOG UŽIVO: Skup "Sretnimo se ponovo": Počeli govori u Orašcu nakon što je kolona automobila stigla iz Kragujevca (FOTO/VIDEO)

Insajder pre 1 minut
UŽIVO „Ruke su im krvave i značke su im krvave“: Počeo zvaničan program skupa u Orašcu (FOTO, VIDEO)

UŽIVO „Ruke su im krvave i značke su im krvave“: Počeo zvaničan program skupa u Orašcu (FOTO, VIDEO)

Danas pre 1 minut