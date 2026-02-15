Šta znači kada pada sneg na Sretenje: Narodno verovanje o najvećem državnom prazniku u Srbiji opstalo vekovima

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi i obeležava Sretenje Gospodnje, dan kada se, po narodnom verovanju, susreću zima i predstojeće leto.

Tada dani postepeni postaju sve duži, a noći sve kraće zbog čega se veruje da je zima pri kraju ako na današnji dan pada sneg. Verovanje u srpskom narodu koje je do danas opstalo pridaje veliki značaj vremenskoj prognozi na današnji dan. Prema narodnom verovanju, kada sneg ili kiša padaju na Sretenje, to znači da zima odlazi, a ako bude sunčano i toplo, onda se smatra da zima i dalje nije pri kraju. Sneg uveliko pada u određenim delovima Srbije. U Beogradu je počeo