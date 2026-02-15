Vremenska prognoza za 15. februar: Padaće kiša, a na planinama sneg

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 15. februar 2026. godine, još jedan talas vlažnog vazduha stiže sa Mediterana.

Padaće kiša, na planinama sneg, posle podne stiže i osetno hladnija vazdušna masa sa severa, pa su susnežica i sneg mogući i u nižim predelima. Oblačnost se brzo premešta, uveče odlazi na severoistok ka Rumuniji i padavine prestaju. Jutarnja temeprautra od 2 do 8 stepeni, najviša dnevna od 5 do 14, posle podne u osetnom padu, uz jak severni vetar. U Beogradu oblačno s kišom, vetrovito i osetno hladnije. Uveče se očekuje i susnežica, a u višim delovima grada i