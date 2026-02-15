Bivši komandant Kopnene vojske Srbije general Simović osuđen na šest meseci zatvora

N1 Info pre 2 sata  |  Danas
Bivši komandant Kopnene vojske Srbije general Simović osuđen na šest meseci zatvora
Prevremeno penzionisani komandant Kopnene vojske Srbije, general- potpukovnik Milosav Simović, zaključio je sporazum o priznanju produženog krivičnog dela iz Zakona o tajnosti podataka i neprovasnažno je osuđen na kaznu zatvora od šest meseci koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, potvrdilo je Više javno tužilaštvo u Negotinu, piše Danas. General Simović će izdržavati kaznu zatvora u prostorijama u kojima stanuje nakon što presuda bude pravosnažna, a
