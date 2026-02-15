(BLOG) "Sretnimo se ponovo": Kolona automobila nedaleko od Orašca

N1 Info pre 54 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) "Sretnimo se ponovo": Kolona automobila nedaleko od Orašca

Studenti organizuju protest pod nazivom „Sretnimo se ponovo“.

Skup će se održati u Orašcu, a prethodno je iz Kragujevca, gde je završen protest, krenula kolona automobila. Skup u Orašcu počinje u 18 časova, a završava se u 20 časova, prema planu koji su studenti ranije objavili. Na skupu u Kragujevcu su održani govori, odata je pošta nastradalima u padu nadstrešnice, nastupio je hor. Pre godinu dana, na istom mestu održan je skup "Sretnimo se na Sretenje", a zahtevi studenata u blokadi i građana do danas su ostali isti. 14
Insajder pre 29 minuta
Glas Šumadije pre 29 minuta
Danas pre 54 minuta
Nedeljnik pre 1 sat
Radio 021 pre 2 sata
N1 Info pre 2 sata
Glas Šumadije pre 2 sata
Novi SadKragujevacOrašacSretenje

Insajder pre 29 minuta
Insajder pre 9 minuta
Insajder pre 9 minuta
Insajder pre 29 minuta
RTV pre 14 minuta