(BLOG) "Sretnimo se ponovo": Kolona automobila nedaleko od Orašca

Studenti organizuju protest pod nazivom „Sretnimo se ponovo“.

Skup će se održati u Orašcu, a prethodno je iz Kragujevca, gde je završen protest, krenula kolona automobila. Skup u Orašcu počinje u 18 časova, a završava se u 20 časova, prema planu koji su studenti ranije objavili. Na skupu u Kragujevcu su održani govori, odata je pošta nastradalima u padu nadstrešnice, nastupio je hor. Pre godinu dana, na istom mestu održan je skup "Sretnimo se na Sretenje", a zahtevi studenata u blokadi i građana do danas su ostali isti.