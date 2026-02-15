(BLOG) Završen skup u Orašcu: Okupljeni uzvikivali "ustanak", "Valjevo"...

Studenti su organizovali protest pod nazivom „Sretnimo se ponovo“.

Skup je održan u Orašcu, a prethodno je iz Kragujevca, gde je završen protest, krenula kolona automobila, koja je oko 16h stigla u Orašac. Na skupu u Kragujevcu su održani govori, odata je pošta nastradalima u padu nadstrešnice, nastupio je hor. Pre godinu dana, na istom mestu održan je skup "Sretnimo se na Sretenje", a zahtevi studenata u blokadi i građana do danas su ostali isti. 24 Objave 18:36 pre 18 min. Aktivista i bivši košarkaški reprezentativac Vladimir