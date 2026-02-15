(BLOG) Završen skup u Orašcu: Okupljeni uzvikivali "ustanak", "Valjevo"...

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
(BLOG) Završen skup u Orašcu: Okupljeni uzvikivali "ustanak", "Valjevo"...

Studenti su organizovali protest pod nazivom „Sretnimo se ponovo“.

Skup je održan u Orašcu, a prethodno je iz Kragujevca, gde je završen protest, krenula kolona automobila, koja je oko 16h stigla u Orašac. Na skupu u Kragujevcu su održani govori, odata je pošta nastradalima u padu nadstrešnice, nastupio je hor. Pre godinu dana, na istom mestu održan je skup "Sretnimo se na Sretenje", a zahtevi studenata u blokadi i građana do danas su ostali isti. 24 Objave 18:36 pre 18 min. Aktivista i bivši košarkaški reprezentativac Vladimir
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

"Sretnimo se ponovo": Studenti iz Orašca poručili da se neće umoriti, iz Kragujevca ponovo zatraženi izbori (FOTO/VIDEO)

"Sretnimo se ponovo": Studenti iz Orašca poručili da se neće umoriti, iz Kragujevca ponovo zatraženi izbori (FOTO/VIDEO)

Insajder pre 1 sat
Završen skup u Orašcu, studenti veruju da će početak promena u Srbiji početi pobedom na lokalnim izborima u Aranđelovcu (FOTO…

Završen skup u Orašcu, studenti veruju da će početak promena u Srbiji početi pobedom na lokalnim izborima u Aranđelovcu (FOTO, VIDEO)

Danas pre 1 sat
Studentkinja iz Novog Sada: Režim ne samo da nije ispunio nijedan zahtev, već je uradio nešto opasnije – promenio je pravila…

Studentkinja iz Novog Sada: Režim ne samo da nije ispunio nijedan zahtev, već je uradio nešto opasnije – promenio je pravila igre

Insajder pre 2 sata
(BLOG) “Sretnimo se ponovo“ u Kragujevcu i Orašcu – kolona vozila krenula ka Orašcu (VIDEO)

(BLOG) “Sretnimo se ponovo“ u Kragujevcu i Orašcu – kolona vozila krenula ka Orašcu (VIDEO)

Glas Šumadije pre 5 sati
„Sretnimo se ponovo“: Kolona vozila iz Kragujevca na čelu sa bajkerima krenula ka Orašcu

„Sretnimo se ponovo“: Kolona vozila iz Kragujevca na čelu sa bajkerima krenula ka Orašcu

Nedeljnik pre 6 sati
VIDEO: Završen skup studenata i građana u Kragujevcu, program se nastavlja u Orašcu

VIDEO: Završen skup studenata i građana u Kragujevcu, program se nastavlja u Orašcu

Radio 021 pre 6 sati
(VIDEO) Kolona automobila na izlasku iz Kragujevca koja kreće za Orašac

(VIDEO) Kolona automobila na izlasku iz Kragujevca koja kreće za Orašac

N1 Info pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadValjevoKragujevacOrašacSretenje

Društvo, najnovije vesti »

„Strah od građana, a i svojih kriminalaca“: Zašto je Vučiću bliža Indija od Novog Sada

„Strah od građana, a i svojih kriminalaca“: Zašto je Vučiću bliža Indija od Novog Sada

Danas pre 59 minuta
Deca širom Srbije izgovaraju tri jezive reči i roditelji su u panici! Masovno bršu ovu aplikaciju, ali stručnjaci upozoravaju…

Deca širom Srbije izgovaraju tri jezive reči i roditelji su u panici! Masovno bršu ovu aplikaciju, ali stručnjaci upozoravaju na još veću opasnost: "To je trauma"

Blic pre 34 minuta
Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo pretnje i uvrede koje je na protestu u Surdulici doživela novinarka Dejana Cvetković

Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo pretnje i uvrede koje je na protestu u Surdulici doživela novinarka Dejana Cvetković

Danas pre 24 minuta
Kad se represija jednom testira na manjini, sutra postane pravilo za većinu: Radivoje Kastratović, advokat

Kad se represija jednom testira na manjini, sutra postane pravilo za većinu: Radivoje Kastratović, advokat

Danas pre 1 sat
Više od modnog detalja: Da li znate zašto stjuardese uvek nose maramu oko vrata

Više od modnog detalja: Da li znate zašto stjuardese uvek nose maramu oko vrata

Danas pre 2 sata