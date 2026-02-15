NUNS o pretnjama novinarki Dejani Cvetković: Neophodno stati na put zastrašivanju

Nezavisno udruženje novinara (NUNS) Srbije osudilo je danas verbalni napad i kampanju zastrašivanja usmerenu ka novinarki Dejani Cvetković tokom jučerašnjeg okupljanja građana u Surdulici kao i targetiranje portala Bujanovačke od strane lokalnog javnog funkcionera.

Kako je naveo NUNS u saopštenju, novinarki Dejani Cvetković upućene su seksističke uvrede i pretnje dok je izveštavala sa skupa u Surdulici. "Ukoliko pojedinci ili grupe smatraju da je neko izveštavanje netačno ili neprofesionalno, na raspolaganju su im zakonski i etički mehanizmi – uključujući pravo na demanti i reagovanje. Argumentovana i zakonita sredstva su jedini prihvatljiv način izražavanja neslaganja, a ne pritisci, pretnje i podsticanje nove kampanje