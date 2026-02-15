Pojačan saobraćaj na putevima Srbije: Moguća zadržavanja na naplatnim rampama i granicama u utorak

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Pojačan saobraćaj na putevima Srbije: Moguća zadržavanja na naplatnim rampama i granicama u utorak

Neradne dane zbog obeležavanja Dana državnosti mnogi će iskoristiti za putovanja, pa se na putevima u Srbiji očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, ali i zadržavanja na naplatnim rampama i graničnim prelazima.

Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se ka svim turističkim centrima i izletištima, a Andrijana Kaluđerević iz Puteva Srbije za N1 kaže da je samo kroz naplatnu stanicu u Beograd, u poslednja dva dana prošlo 110.000 vozila u oba smera. Situacija na naplatnim stanicama danas je, prema njenim rečima, uobičajena, ali pojačan intezitet saobraćaja očekuju već narednih dana kada će se građani vraćati kućama. “Sutra popodne, a najveći protok očekujemo u toku utorka,
