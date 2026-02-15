Peti dan blokade Ibarske magistrale: Udruženja saopštila nove zahteve

Nedeljnik pre 3 sata
Peti dan blokade Ibarske magistrale: Udruženja saopštila nove zahteve
Više udruženja proizvođača mleka, povrtara, voćara i ratara, posle zajedničkog sastanka koji su održali na blokadi Ibarske magistrale u selu Mrčajevci kod Čačka, saopštili su danas da niko nema mandat da pregovora u njihovo ime o zahtevima koje su pre početka blokade uputili Vladi Srbije, kao i da imaju nove zahteve. „Očekujemo i već imamo informacije da će režimska udruženja i predstavnici vlasti pokušati da pokrenu pregovore bez našeg ovlašćenja, ali poručujemo
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Poljoprivrednici koji blokiraju Ibarsku magistralu: Niko nema mandat da pregovora u naše ime

Poljoprivrednici koji blokiraju Ibarsku magistralu: Niko nema mandat da pregovora u naše ime

N1 Info pre 2 sata
Poljoprivrednici: Niko nema mandat da pregovora u naše ime

Poljoprivrednici: Niko nema mandat da pregovora u naše ime

Ozon press pre 1 sat
Poljoprivrednici koji blokiraju Ibarsku magistralu: Niko nema mandat da pregovora u naše ime

Poljoprivrednici koji blokiraju Ibarsku magistralu: Niko nema mandat da pregovora u naše ime

Insajder pre 3 sata
Policija i BIA prete poljoprivrednicima koji protestuju na Ibarskoj, oni danas izglasali nove zahteve

Policija i BIA prete poljoprivrednicima koji protestuju na Ibarskoj, oni danas izglasali nove zahteve

Nova ekonomija pre 3 sata
Poljoprivrednici koji blokiraju Ibarsku magistralu: Niko nema mandat da pregovora u naše ime

Poljoprivrednici koji blokiraju Ibarsku magistralu: Niko nema mandat da pregovora u naše ime

Beta pre 2 sata
Poljoprivrednici koji blokiraju Ibarsku magistralu: Niko nema mandat da pregovora u naše ime

Poljoprivrednici koji blokiraju Ibarsku magistralu: Niko nema mandat da pregovora u naše ime

NIN pre 2 sata
Poljoprivrednici koji blokiraju Ibarsku magistralu: „Niko nema mandat da pregovora u naše ime“

Poljoprivrednici koji blokiraju Ibarsku magistralu: „Niko nema mandat da pregovora u naše ime“

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakVlada SrbijeIbarska magistralaMleko

Ekonomija, najnovije vesti »

Merkator iznenadio dobavljače pismom o raskidu saradnje

Merkator iznenadio dobavljače pismom o raskidu saradnje

Forbes pre 26 minuta
Proizvođači mleka Srbije: „Devalvirani podsticaji u mlečnom govedarstvu, potrebno ograničiti uvoz“

Proizvođači mleka Srbije: „Devalvirani podsticaji u mlečnom govedarstvu, potrebno ograničiti uvoz“

Serbian News Media pre 6 minuta
Hiljade poslodavaca u Nemačkoj odbile da isplate minimalnu platu 2025. godine: Inspekcija utvrdila kršenje zakona

Hiljade poslodavaca u Nemačkoj odbile da isplate minimalnu platu 2025. godine: Inspekcija utvrdila kršenje zakona

Blic pre 6 minuta
Hiljade poslodavaca u Nemačkoj odbile da isplate minimalnu platu 2025. godine

Hiljade poslodavaca u Nemačkoj odbile da isplate minimalnu platu 2025. godine

NIN pre 6 minuta
Sa tržišta u Hrvatskoj povlači se namirnica koju svaki dan jedemo: Sadrži veliki sadržaj zagađivača

Sa tržišta u Hrvatskoj povlači se namirnica koju svaki dan jedemo: Sadrži veliki sadržaj zagađivača

Kurir pre 10 minuta