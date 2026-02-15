(Foto) Predsednik Azerbejdžana u poseti Srbiji: "Trgovinska razmena dveju zemalja 16 puta veća u odnosu na 2012"

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da saradnja Srbije i Azerbejdžana u svim sferama društvenog života raste i dodao da je sa Ilhamom Alijevom razgovarao o ekonomskoj saradnji, kao i da je u odnosu na 2012. godinu trgovinska razmena između dve zemlje 16 puta veća.

"Ne 16 odsto, dobro ste me čuli, 16 puta veća nego što je bila. Mi uspostavljamo i kroz savete za stratešku saradnju nove odnose, najbliže odnose sa Azerbejdžanom i smatram da je to od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za obraćanje sa Alijevom koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Kako je rekao, saradnja dve zemlje u različitim sferama društvenog života može i mora da bude značajnija i veća. Izrazio