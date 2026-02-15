(Foto) Predsednik Azerbejdžana u poseti Srbiji: "Trgovinska razmena dveju zemalja 16 puta veća u odnosu na 2012"

Newsmax Balkans pre 4 sati
(Foto) Predsednik Azerbejdžana u poseti Srbiji: "Trgovinska razmena dveju zemalja 16 puta veća u odnosu na 2012"

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da saradnja Srbije i Azerbejdžana u svim sferama društvenog života raste i dodao da je sa Ilhamom Alijevom razgovarao o ekonomskoj saradnji, kao i da je u odnosu na 2012. godinu trgovinska razmena između dve zemlje 16 puta veća.

"Ne 16 odsto, dobro ste me čuli, 16 puta veća nego što je bila. Mi uspostavljamo i kroz savete za stratešku saradnju nove odnose, najbliže odnose sa Azerbejdžanom i smatram da je to od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za obraćanje sa Alijevom koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Kako je rekao, saradnja dve zemlje u različitim sferama društvenog života može i mora da bude značajnija i veća. Izrazio
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Vučić: Gasna elektrana kod Niša do 2029, „dolazi era električne energije“

Vučić: Gasna elektrana kod Niša do 2029, „dolazi era električne energije“

Glas juga pre 1 sat
Vučić: Izgradnja gasne elektrane u okolini Niša, dolazi era električne energije

Vučić: Izgradnja gasne elektrane u okolini Niša, dolazi era električne energije

Serbian News Media pre 2 sata
"Verujem u naše strateško partnerstvo" Vučić i Alijev održali sastanak, završena sednica saveta dve zemlje: "Ti rezultati…

"Verujem u naše strateško partnerstvo" Vučić i Alijev održali sastanak, završena sednica saveta dve zemlje: "Ti rezultati doprinose prosperitetu Srbije i Azerbejdžana" (foto, video)

Blic pre 3 sata
Vučić: Uskoro otvaramo direktan let između Beograda i Bakua

Vučić: Uskoro otvaramo direktan let između Beograda i Bakua

Blic pre 3 sata
Đedović Handanović na sastanku sa kolegama iz Azerbejdžana: Ojačana energetska sigurnost Srbije

Đedović Handanović na sastanku sa kolegama iz Azerbejdžana: Ojačana energetska sigurnost Srbije

Blic pre 4 sati
Vučić: Gradićemo sa Azerbejdžanom gasnu elektranu; Alijev: Spremni smo da uložimo značajne svote u Srbiju

Vučić: Gradićemo sa Azerbejdžanom gasnu elektranu; Alijev: Spremni smo da uložimo značajne svote u Srbiju

RTS pre 5 sati
Vučić: Izgradnja gasne elektrane u okolini Niša, dolazi era električne energije

Vučić: Izgradnja gasne elektrane u okolini Niša, dolazi era električne energije

Jugmedia pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićTanjugAerodromPredsednik SrbijeAzerbejdžan

Politika, najnovije vesti »

Koja zemlja je „dala zeleno svetlo“ za savez Hrvatske, Albanije i Kosova?

Koja zemlja je „dala zeleno svetlo“ za savez Hrvatske, Albanije i Kosova?

Danas pre 1 sat
Obeležen 22. rođendan i slava Jedinstvene Srbije: Prisustvovali Dačić i Vučević

Obeležen 22. rođendan i slava Jedinstvene Srbije: Prisustvovali Dačić i Vučević

Blic pre 2 sata
Skandal u Hrvatskoj: Bivši ministar objavio video u kom peva ustaške pesme, u sramotnoj objavi napao i patrijarha Porfirija…

Skandal u Hrvatskoj: Bivši ministar objavio video u kom peva ustaške pesme, u sramotnoj objavi napao i patrijarha Porfirija, stigle hitne reakcije: "Sramno, a Plenković se šepuri"

Blic pre 2 sata
Dan državnosti Srbije obeležen u Briselu: Aktivisti pokušali da prekinu simboličnu manifestaciju

Dan državnosti Srbije obeležen u Briselu: Aktivisti pokušali da prekinu simboličnu manifestaciju

Danas pre 2 sata
Probudite se uz Euronews Jutro: Da li će Evropa pristati na kontinuitet saradnje, ali po američkim pravilima

Probudite se uz Euronews Jutro: Da li će Evropa pristati na kontinuitet saradnje, ali po američkim pravilima

Euronews pre 1 minut