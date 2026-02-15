UEFA čestitala Dan državnosti: "Strast srpske nacije prema fudbalu nastaviće da sija na evropskoj sceni"

Evropska fudbalska unija čestitala je Srbiji Dan državnosti.

UEFA je u objavi na društvenoj mreži Iks čestitala Srbiji Dan državnosti i napisala da će se strast prema fudbalu nastaviti na evropskoj sceni. "Srećan ti Dan državnosti, Srbijo! Strast srpske nacije prema fudbalu nastaviće da sija na evropskoj sceni, pošto je potvrđeno da su domaćini Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine 2027. godine", navodi se u objavi UEFA na Iksu. 🇷🇸 Happy National Day, Serbia! The nation’s passion for football will continue to shine on
