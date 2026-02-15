(Video) Vučić čestitao Dan državnosti: Ponosno se sećamo istorije, Sretenje podstrek da radimo za uspešnu Srbiju

Newsmax Balkans pre 55 minuta  |  Newsmax Balkans
(Video) Vučić čestitao Dan državnosti: Ponosno se sećamo istorije, Sretenje podstrek da radimo za uspešnu Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je svim građanima Sretenje - Dan državnosti uz reči da se s ponosom sećamo istorijskih trenutaka.

"Na Sretenje se sa ponosom prisećamo istorijskih trenutaka u kojima je Srbija postavila temelje svoje slobode, ustavnosti i državnosti. Ovaj veliki praznik podseća nas na snagu jedinstva i odgovornost koju imamo da čuvamo stabilnost i gradimo sigurnu budućnost za našu zemlju", napisao je Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav". A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) U poruci stoji da predsednik svim građanima Republike Srbije čestita Dan
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Vučić čestitao Dan državnosti: Podstrek da nastavimo da gradimo snažnu Srbiju

Vučić čestitao Dan državnosti: Podstrek da nastavimo da gradimo snažnu Srbiju

RTK pre 49 minuta
Vučić čestitao Dan državnosti svim građanima: Na Sretenje je Srbija postavila temelje svoje slobode i ustavnosti

Vučić čestitao Dan državnosti svim građanima: Na Sretenje je Srbija postavila temelje svoje slobode i ustavnosti

RINA pre 38 minuta
Vučić: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju

Vučić: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
"Sa ponosom se prisećamo istorijskih trenutaka" Vučić čestitao Dan državnosti: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za…

"Sa ponosom se prisećamo istorijskih trenutaka" Vučić čestitao Dan državnosti: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju

Blic pre 2 sata
Vučić: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju

Vučić: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju

RTV pre 3 sata
Predsednik Srbije čestitao građanima Dan državnosti

Predsednik Srbije čestitao građanima Dan državnosti

Danas pre 3 sata
Vučić: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju

Vučić: Sretenje podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeSretenje

Politika, najnovije vesti »

Ministar Đurić u Minhenu razgovarao sa pomoćnikom američkog šefa diplomatije

Ministar Đurić u Minhenu razgovarao sa pomoćnikom američkog šefa diplomatije

NIN pre 54 minuta
Vučić čestitao Dan državnosti: Podstrek da nastavimo da gradimo snažnu Srbiju

Vučić čestitao Dan državnosti: Podstrek da nastavimo da gradimo snažnu Srbiju

RTK pre 49 minuta
Macut: Razmišljam o rekonstrukciji vlade, neki ministri se pojavljuju samo na Instagramu

Macut: Razmišljam o rekonstrukciji vlade, neki ministri se pojavljuju samo na Instagramu

Jugmedia pre 5 minuta
Mladi ne znaju šta je NDH: Vaspitno obrazovni sistem u Hrvatskoj podbacio

Mladi ne znaju šta je NDH: Vaspitno obrazovni sistem u Hrvatskoj podbacio

Danas pre 15 minuta
Gradski odbor Jedinstvene Srbije obeležio stranačku slavu FOTO/VIDEO

Gradski odbor Jedinstvene Srbije obeležio stranačku slavu FOTO/VIDEO

Vranje news pre 23 minuta