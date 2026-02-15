(Video) Vučić čestitao Dan državnosti: Ponosno se sećamo istorije, Sretenje podstrek da radimo za uspešnu Srbiju
Newsmax Balkans pre 55 minuta | Newsmax Balkans
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je svim građanima Sretenje - Dan državnosti uz reči da se s ponosom sećamo istorijskih trenutaka.
"Na Sretenje se sa ponosom prisećamo istorijskih trenutaka u kojima je Srbija postavila temelje svoje slobode, ustavnosti i državnosti. Ovaj veliki praznik podseća nas na snagu jedinstva i odgovornost koju imamo da čuvamo stabilnost i gradimo sigurnu budućnost za našu zemlju", napisao je Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav". A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) U poruci stoji da predsednik svim građanima Republike Srbije čestita Dan