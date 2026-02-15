Srbija obeležava Sretenje - Dan državnosti: Orašac domaćin centralne svečanosti

NIN pre 5 sati  |  FoNet
Srbija obeležava Sretenje - Dan državnosti: Orašac domaćin centralne svečanosti

Državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije održana je danas u Orašcu, kod spomenika voždu Karađorđu gde je pre 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak.

Ceremoniju je predvodio premijer Srbije Đuro Macut koji je, zajedno sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem, položio vence na spomenik. U okviru ceremonije, koja je počela pomenom za pale ustanike koji je služio arhiepiskop kragujevački i mitropolit šumadijski Jovan, intonirana je himna "Bože pravde", a izveden je i prigodni kulturno-umetnički program. Dan državnosti se obeležava u znak sećanja na 15. februar 1804. kad je, na verski praznik Sretenje,
Ključne reči

Aleksandar VučićRepublika SrpskaVlada SrbijeUstav SrbijePremijer SrbijePredsednik SrbijeDan državnosti SrbijeMiloš VučevićOrašacSretenjeĐuro Macut

