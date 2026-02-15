Tačno 222 godine od podizanja Prvog srpskog ustanka

Niške vesti pre 6 sati  |  Jovana Stojković Jovana
Tačno 222 godine od podizanja Prvog srpskog ustanka

Prvi srpski ustanak najpre je zahvatio krajeve zapadno od Kolubare, Šumadiju i Pomoravlje.

Sretenje se slavi 40 dana nakon Božića, 15. februara po gregorijanskom kalendaru. Sretenje se slavi od vremena cara Justinijana (544. godina), a kao slava veoma je često u srpskom narodu, koji za ovaj praznik vezuje svoju tradiciju i običaje. Tako postoji verovanje da se na Sretenje sreću zima i leto. Ako na Sretenje osvane sunčan dan, a medvedi uplašeni od sopstvene senke vrate se u zimski san, veruje se da će zima potrajati još šest nedelja. Jedan od običaja je i
