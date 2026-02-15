Kiša i zahlađenje u Sremskoj Mitrovici: popodne moguć sneg i susnežica

U Sremskoj Mitrovici danas preovladava oblačno i vetrovito vreme, uz kišu tokom većeg dela dana i osetan pad temperature u popodnevnim i večernjim satima.

Prema prognozama, talas vlažnog vazduha sa Mediterana donosi nestabilne vremenske prilike, dok se sa prodorom hladnijeg vazduha očekuje da kiša krajem dana pređe u susnežicu, a nije isključena ni pojava kratkotrajnog snega u nižim predelima Srema. Temperatura u Sremskoj Mitrovici tokom dana kretaće se od 5 do 9 stepeni, ali će usled jakog severnog i severozapadnog vetra subjektivni osećaj biti znatno hladniji. U večernjim satima očekuje se pad temperature na oko 3