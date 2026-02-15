Na današnji dan: Usvojen Sretenjski ustav, umrli Aleksandar Tišma, Stanislav Binički i Nat King Kol

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 15. februar, u svetu i kod nas.

1115 - Papa Paskal II priznao je red Malteških vitezova osnovan u Jerusalimu, gde su pored crkve Svetog Jovana imali samostan i azil za bolesnike i putnike. 1573 - U Zagrebu je, nakon sloma seljačke bune, pogubljen vođa ustanka Matija Gubec. 1763 - Mirovnim ugovorom u Hubertsburgu okončana su neprijateljstva Austrije i Pruske u Sedmogodišnjem ratu. Pruska je zadržala Šleziju koju je preuzela od Austrije i postala je jedna od vodećih evropskih vojnih sila. 1835 - U