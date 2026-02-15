Na današnji dan: Usvojen Sretenjski ustav, umrli Aleksandar Tišma, Stanislav Binički i Nat King Kol

Radio 021 pre 14 minuta  |  Beta
Na današnji dan: Usvojen Sretenjski ustav, umrli Aleksandar Tišma, Stanislav Binički i Nat King Kol

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 15. februar, u svetu i kod nas.

1115 - Papa Paskal II priznao je red Malteških vitezova osnovan u Jerusalimu, gde su pored crkve Svetog Jovana imali samostan i azil za bolesnike i putnike. 1573 - U Zagrebu je, nakon sloma seljačke bune, pogubljen vođa ustanka Matija Gubec. 1763 - Mirovnim ugovorom u Hubertsburgu okončana su neprijateljstva Austrije i Pruske u Sedmogodišnjem ratu. Pruska je zadržala Šleziju koju je preuzela od Austrije i postala je jedna od vodećih evropskih vojnih sila. 1835 - U
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 15. februar, podignut Prvi srpski ustanak, donesen Sretenjski ustav...

Na današnji dan, 15. februar, podignut Prvi srpski ustanak, donesen Sretenjski ustav...

N1 Info pre 19 minuta
Na današnji dan 15. februar

Na današnji dan 15. februar

Serbian News Media pre 14 minuta
Na današnji dan, 15. februar

Na današnji dan, 15. februar

Šabačke novosti pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZagrebAustrija

Regioni, najnovije vesti »

Na današnji dan, 15. februar, podignut Prvi srpski ustanak, donesen Sretenjski ustav...

Na današnji dan, 15. februar, podignut Prvi srpski ustanak, donesen Sretenjski ustav...

N1 Info pre 19 minuta
Na današnji dan 15. februar

Na današnji dan 15. februar

Serbian News Media pre 14 minuta
I u nedelju bez isključenja struje u Kragujevcu

I u nedelju bez isključenja struje u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 19 minuta
Bez havarijskog isključenja vode u Kragujevcu

Bez havarijskog isključenja vode u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 4 minuta
Na današnji dan, 15. februar

Na današnji dan, 15. februar

Šabačke novosti pre 19 minuta