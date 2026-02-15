Protest u Sarajevu: Premijer kantona dao ostavku, vozač tramvaja pušten iz pritvora

Tokom današnjih protesta u Sarajevu, zbog tramvajske nesreće u kojoj je pre tri dana poginula jedna osoba, a četiri povređene, policija je privela pet osoba, saopštio je MUP Kantona Sarajevo (MUP KS).

U saopštenju navodi se da se radi o jednom punoletnom muškarcu i četiri maloletnika, kod kojih su pronađeni nedozvoljeni predmeti, uključujući "pirotehnička sredstva, predmeti za nanošenje povreda, kao i odevni predmeti namenjeni za skrivanje lica". "Prema njima će biti preduzete zakonom predviđene mere", naveli su iz MUP KS. Danas je održan treći protestni skup povodom saobraćajne nesreće koja se desila u četvrtak, u kojoj je poginuo 23-godišnji student iz Brčkog,