Protest u Sarajevu: Premijer kantona dao ostavku, vozač tramvaja pušten iz pritvora

Radio 021 pre 5 sati  |  Beta
Protest u Sarajevu: Premijer kantona dao ostavku, vozač tramvaja pušten iz pritvora

Tokom današnjih protesta u Sarajevu, zbog tramvajske nesreće u kojoj je pre tri dana poginula jedna osoba, a četiri povređene, policija je privela pet osoba, saopštio je MUP Kantona Sarajevo (MUP KS).

U saopštenju navodi se da se radi o jednom punoletnom muškarcu i četiri maloletnika, kod kojih su pronađeni nedozvoljeni predmeti, uključujući "pirotehnička sredstva, predmeti za nanošenje povreda, kao i odevni predmeti namenjeni za skrivanje lica". "Prema njima će biti preduzete zakonom predviđene mere", naveli su iz MUP KS. Danas je održan treći protestni skup povodom saobraćajne nesreće koja se desila u četvrtak, u kojoj je poginuo 23-godišnji student iz Brčkog,
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Tokom današnjih protesta u Sarajevu privedeno pet osoba, premijer Kantona Sarajevo podneo ostavku

Tokom današnjih protesta u Sarajevu privedeno pet osoba, premijer Kantona Sarajevo podneo ostavku

Serbian News Media pre 3 sata
"Nisam kriv, žao mi je te omladine": Procurio iskaz vozača tramvaja koji je izleteo iz šina u Sarajevu, poginuo mladić

"Nisam kriv, žao mi je te omladine": Procurio iskaz vozača tramvaja koji je izleteo iz šina u Sarajevu, poginuo mladić

Mondo pre 3 sata
Vozač tramvaja Adnan Kasapović izašao na slobodu: U suzama zagrlio kolege ispred suda u Sarajevu (video)

Vozač tramvaja Adnan Kasapović izašao na slobodu: U suzama zagrlio kolege ispred suda u Sarajevu (video)

Kurir pre 5 sati
Tokom današnjih protesta u Sarajevu privedeno pet osoba, premijer Kantona Sarajevo podneo ostavku

Tokom današnjih protesta u Sarajevu privedeno pet osoba, premijer Kantona Sarajevo podneo ostavku

Insajder pre 7 sati
Treći dan protesta u Sarajevu: Premijer Kantona Sarajevo podeo ostavku, vozač tramvaja pušten na slobodu

Treći dan protesta u Sarajevu: Premijer Kantona Sarajevo podeo ostavku, vozač tramvaja pušten na slobodu

RTV pre 7 sati
Protesti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće: Privedeno pet osoba, premijer Kantona Sarajevo dao ostavku

Protesti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće: Privedeno pet osoba, premijer Kantona Sarajevo dao ostavku

NIN pre 7 sati
Vozač tramvaja koji je izleteo iz šina u Sarajevu pušten na slobodu: poginula jedna, a četiri osobe teško povređene

Vozač tramvaja koji je izleteo iz šina u Sarajevu pušten na slobodu: poginula jedna, a četiri osobe teško povređene

Mondo pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoMUPBrčko

Balkan, najnovije vesti »

Predstavnici srpskih udruženja u Crnoj Gori obeležili krsnu slavu Sretenje

Predstavnici srpskih udruženja u Crnoj Gori obeležili krsnu slavu Sretenje

Euronews pre 1 sat
Prelomni trenutak: Srbi i Hrvati vraćaju uzurpatora Šmita na – „fabrička podešavanja“

Prelomni trenutak: Srbi i Hrvati vraćaju uzurpatora Šmita na – „fabrička podešavanja“

Sputnik pre 1 sat
Putin i Tramp čestitali Dan državnosti a Milatović nije: Knežević se izvinio u njegovo ime

Putin i Tramp čestitali Dan državnosti a Milatović nije: Knežević se izvinio u njegovo ime

Sputnik pre 2 sata
Poplave u više regiona Severne Makedonije (VIDEO)

Poplave u više regiona Severne Makedonije (VIDEO)

Vesti online pre 1 sat
Posle tramvajske nesreće u Sarajevu premijer Kantona podneo ostavku, vozač pušten na slobodu

Posle tramvajske nesreće u Sarajevu premijer Kantona podneo ostavku, vozač pušten na slobodu

RTS pre 1 sat