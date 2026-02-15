VIDEO Šleper probio bankinu i sleteo sa puta kod Čačka: Nema povređenih

Šleper novopazarskih registarskih oznaka sleteo je sa puta u potok u čačanskom selu Baluga Trnavska, na starom putu Čačak-Kraljevo.

Tom prilikom nije bilo povređenih. Nezgoda se dogodila oko 10 časova, kada je teretno vozilo, kako se pretpostavlja, zbog klizavog kolovoza sletelo sa puta u reku Karaču, pri tom probivši zaštitnu ogradu. Na kamionu je pričinjena znatna materijalna šteta, dok je deo tereta ispao iz vozila i rasut pored puta.