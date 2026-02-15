Macut u Orašcu na Sretenje poručio da državnost Srbije nije data već izborena i da je obaveza svih da je čuvaju

RINA pre 42 minuta
Macut u Orašcu na Sretenje poručio da državnost Srbije nije data već izborena i da je obaveza svih da je čuvaju
Macut u Orašcu na Sretenje poručio da državnost Srbije nije data već izborena i da je obaveza svih da je čuvaju Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut poručio je danas u Orašcu, na državnoj ceremoniji obeležavanja Sretenja – Dana državnosti Srbije, da naša državnost nikad nije bila podrazumevana, već izborena, i da je zato zavet celog srpskog naroda da čuvamo otadžbinu koju su nam ostavili preci. Istorija nas uči da ko ne poznaje i ne ceni svoje
Vlada Republike SrbijeOrašacSretenjeĐuro Macut

(BLOG) "Sretnimo se ponovo": Kolona automobila krenula iz Kragujevca za Orašac

(BLOG) "Sretnimo se ponovo": Kolona automobila krenula iz Kragujevca za Orašac

N1 Info pre 23 minuta
BLOG UŽIVO: Skup "Sretnimo se ponovo" u Kragujevcu: Studenti ponovili zahtev za raspisivanje izbora, formira se kolona za put…

BLOG UŽIVO: Skup "Sretnimo se ponovo" u Kragujevcu: Studenti ponovili zahtev za raspisivanje izbora, formira se kolona za put ka Orašcu (FOTO/VIDEO)

Insajder pre 58 minuta
Mionica obeležila Sretenje, Janković čestitao Dan državnosti

Mionica obeležila Sretenje, Janković čestitao Dan državnosti

Valjevska posla pre 32 minuta
Poljoprivrednici danas blokirali raskrsnicu Rakalj na putu Kragujevac – Jagodina (VIDEO)

Poljoprivrednici danas blokirali raskrsnicu Rakalj na putu Kragujevac – Jagodina (VIDEO)

Glas Šumadije pre 17 minuta