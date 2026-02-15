Macut u Orašcu na Sretenje poručio da državnost Srbije nije data već izborena i da je obaveza svih da je čuvaju Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut poručio je danas u Orašcu, na državnoj ceremoniji obeležavanja Sretenja – Dana državnosti Srbije, da naša državnost nikad nije bila podrazumevana, već izborena, i da je zato zavet celog srpskog naroda da čuvamo otadžbinu koju su nam ostavili preci. Istorija nas uči da ko ne poznaje i ne ceni svoje