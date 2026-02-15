Dan državnosti Srbije – sećanje na Sretenjski ustav, centralna svečanost u Orašcu

Državna svečanost povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije održava se danas kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak.

Počelo obeležavanje Sretenja u Orašcu Obeležavanje Sretenja, Dana državnosti Srbije, otpočelo je u Orašcu svetom arhijerejskom liturgijom u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg, kojoj prisustvuje ministar bez portfelja u Vladi Srbije Nenad Popović. Liturgiju služi mitropolit šumadijski Jovan, uz sasluženje sveštenstva Eparhije šumadijske. Sretenje, veliki hrišćanski praznik obeležava se i kao Dan državnosti Republike Srbije. Dačić: Na Sretenje se sreću naša prošlost i