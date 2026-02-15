Šleper sleteo sa magistrale kod Čačka, upao u reku Karaču

RTS pre 3 sata
Šleper sleteo sa magistrale kod Čačka, upao u reku Karaču

U čačanskom selu Baluga Trnavska, na starom putu Čačak–Kraljevo, šleper novopazarskih registarskih oznaka sleteo sa puta u reku Karaču. Nije bilo povređenih.

Nezgoda se dogodila oko 10 časova, kada je teretno vozilo, kako se pretpostavlja, zbog klizavog kolovoza sletelo s puta u reku Karaču, pritom probivši zaštitnu ogradu. U nezgodi nije bilo povređenih, ali je na kamionu pričinjena znatna materijalna šteta, dok je deo tereta ispao iz vozila i rasut je pored puta. Prema informacijama sa terena, vodostaj reke Karače je nizak, pa nije bilo opasnosti od potapanja vozila niti dodatnih posledica.
