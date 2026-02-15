Vučić sa Alijevim u Beogradu, prva sednica Saveta za strateško partnerstvo Srbije i Azerbejdžana

RTS pre 19 minuta
Vučić sa Alijevim u Beogradu, prva sednica Saveta za strateško partnerstvo Srbije i Azerbejdžana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, koji dolazi u zvaničnu posetu Srbiji.

Kako je najavila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, nakon sastanka dvojice predsednika, biće održana prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana. Tokom posete biće potpisani bilateralni dokumenati, a predsednici Vučić i Alijev će se obratiti medijima na zajedničkoj konferenciji. Vučić je u januaru, tokom učešća na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, ocenio da je predstojeća poseta Alijeva Beogradu veoma bitna za
Aleksandar VučićPredsednik SrbijeDavosAzerbejdžan

