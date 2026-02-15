Futsal: Ekonomac – Novi Pazar 4:1

RTV Novi Pazar pre 24 sata
Futsal: Ekonomac – Novi Pazar 4:1

Futsal tim Ekonomca pobedio je u Kragujevcu ekipu Novog Pazara sa 4:1.

Domaćin je u toj utakmici 13. kola Prve futsal lige Srbije brzo stekao tri gola prednosti. Strelci su bili Milos Simić u trećem, a Aleksa Milivojević i Dragoljub Tadić u četvrtom minutu. Pazarci su smanjili preko pojačanja iz Sarajeva Muanisa Duvnjaka u 14. minutu, da bi konačan rezultat postavio Marko Stojanović u 17. minutu. Petoplasirani Ekonomac ima 14 bodova, dva više od Novog Pazara na sedmom mestu. Novi Pazar će u 14. kolu dočekati tim Liceja iz Beograda,
Ključne reči

SarajevoNovi PazarKragujevacFutsal

