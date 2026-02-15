Nesreća na magistrali: Teretno vozilo sletelo u reku kod Čačka

ČAČAK – U čačanskom selu Baluga Trnavska, na starom putu Čačak-Kraljevo, danas oko 10 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo teretno vozilo novopazarskih registarskih oznaka, koje je, kako se pretpostavlja, zbog klizavog kolovoza sletelo sa puta u reku Karaču, pri tom probivši zaštitnu ogradu.

U nezgodi nije bilo povređenih, ali je na kamionu pričinjena znatna materijalna šteta, dok je deo tereta ispao iz vozila i rasut pored puta. Prema informacijama sa terena, vodostaj reke Karače je nizak, pa nije bilo opasnosti od potapanja vozila niti dodatnih posledica. A post shared by Regionalna informativna novinska agencija (RINA) (@_rina.rs)