Automobili čekaju dva sata na Batrovcima na izlazu iz Srbije, teretnjaci na Šidu 5 sati

NOVI SAD - Putnička vozila čekaju dva sata na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za automobile na izlazu iz Srbije ima i na prelazima Horgoš 2, sat vremena i Jaša Tomić, pola sata. Teretna vozila na izlazu iz zemje najviše čekaju na graničnom prelazu Šid, pet sati, dok je na Batrovcima zadržavanje četiri sata. Teretnjake očekuje jednočasovno zadržavanje na izlazu iz Srbije na Bezdanu i kelebiji, dok se na Gradini čeka pola sata. Prema poslednjim informacijama dobijenim od