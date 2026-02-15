Novi Pazar pobedio OFK Beograd na debiju Lalatovića

NOVI PAZAR - Fudbaleri Novog Pazara pobedili su OFK Beograd rezultatom 2:1, na debiju Nenada Lalatovića na klupi, u meču 23. kola Superlige Srbije.

Novi Pazar je sad peti sa 36 bodova, dok je OFK Beograd deveti sa 29. Domaćin je u Novom Pazaru poveo već u devetom minutu golom Dritona Camaja. Gosti su izjednačili u 19. minutu preko Itana Horda. Stefan Stanisavljević je doneo pobedu domaćinu golom u 59. minutu. U narednom kolu Novi Pazar gostuje Vojvodini, dok će OFK Beograd biti domaćin Železničaru. U drugom meču igranom u istom terminu Radnički i Radnik su u Kragujevcu odigrali 0:0. Domaćin je meč okončao sa