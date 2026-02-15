Poljoprivrednici traže da se stopira uvoz poljoprivrednih proizvoda

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Poljoprivrednici traže da se stopira uvoz poljoprivrednih proizvoda

BEOGRAD - Poljoprivredni proizvođači koji protestuju ovih dana zatražili su, između ostalog da se hitno stopira uvoz svih poljoprivrednih proizvoda i da država otkupi postojeće viškove u robne rezerve.

Oni u pismu upućenom Vladi Srbije i Ministarstvu poljoprivrede, u koje je Tanjug imao uvid, takođe traže da se nakon stabilizacije tržišta i vraćanja ekonomski opravdanih cena poljoprivrednih proizvoda, uvedu kvote, kao i obavezne inspekcijske kontrole i laboratorijske analize svih poljoprivrednih proizvoda na graničnim prelazima. Traže i rešavanje problema otkupa mleka za sve proizvođače kojima je otkup obustavljen, uz obavezu otkupljivača da nastave preuzimanje
Poljoprivrednici traže da se stopira uvoz poljoprivrednih proizvoda

Poljoprivrednici traže da se stopira uvoz poljoprivrednih proizvoda

