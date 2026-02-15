U Srbiji i Republici Srpskoj se obeležava Sretenje - Dan državnosti

BEOGRAD - U Srbiji i Republici Srpskoj se 15. februara obeležava Sretenje - Dan državnosti, a slavi se u znak sećanja na početak Prvog srpskog ustanka 1804, čime je započela obnova srpske državnosti, kao i u spomen na dan kada je u Kragujevcu 1835. godine donet prvi ustav Kneževine Srbije.

Na Sretenje 1804. godine, grupa istaknutijih Srba, narodnih prvaka, njih približno 300, većinom iz tog dela Šumadije, a delom i iz drugih delova tadašnjeg Beogradskog pašaluka, odnosno formalno Smederevskog, izabrala je Đorđa Petrovića poznatog kao Karađorđe za vožda. Iako on nije bio prvi predloženi konačno je usaglašeno da je Karađorđe valjan izbor. Bio je to odlučan i preduzimljiv čovek, dobrostojeći trgovac koji je imao vojničko iskustvo. Prethodno je