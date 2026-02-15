UKRAJINSKA KRIZA Zelenski otkrio koliko je Rusa zarobljeno; Zaharova: Ruteova paklena propaganda o ruskim gubicima

KIJEV,MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.453. dan. Kijev nije zadovoljan američkom ponudom o bezbednosnim garancijama na 15 godina, poručuje predsednik Volodimir Zelenski. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova demantuje navode NATO-a da je Rusija izgubila 65.000 ljudi za dva meseca.

Na ukrajinskom frontu bilo je skoro sto sukoba, a ruske snage su najviše napadale u pravcu Pokrovska, izvestio je Generalštab vojske Ukrajine. Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u Minhenu na konferenciji o bezbednosti, da je spreman da raspiše izbore ukoliko se obezbedi dvomesečni ili tromesečni prekid vatre, ističući da Ukrajina ne može da pravi teritorijalne ustupke kao kompromis u pregovorima s Rusijom. Kaže da su Sjedinjene Države ponudile