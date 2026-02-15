Vučević položio venac na Spomeniku neznanom junaku na Avali

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vučević položio venac na Spomeniku neznanom junaku na Avali

BEOGRAD - Izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, savetnik predsednika Miloš Vučević, u pratnji ministra odbrane Bratislava Gašića i načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, položio je danas venac na Spomenik neznanom junaku na Avali povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije.

Posle ceremonije polaganja venca, uz počasni stroj Garde i intoniranje državne himne, savetnik predsednika Vučević upisao se u spomen-knjigu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. "U ime predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i zahvalne otadžbine, poklanjam se moštima neznanog junaka, povodom Dana državnosti 2026. godine Gospodnje. Neka venac koji polažem u ime šefa države na ovom svetom mestu, bude znamenje slave i zahvalnosti srpskog roda, koje sa večnošću
