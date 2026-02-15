Šleper firme Ervin probio bankinu i sletio s mosta: Vozač iz Novog Pazara preživio dramatičan pad u korito rijeke

Sandžak haber pre 3 sata
Šleper firme Ervin probio bankinu i sletio s mosta: Vozač iz Novog Pazara preživio dramatičan pad u korito rijeke

ŠLEPER FIRME ERVIN PROBIO BANKINU I SLETIO S MOSTA: Vozač iz Novog Pazara preživio dramatičan pad u korito rijeke Čačak – Na starom putu između Čačka i Kraljeva, u mjestu Viljuša, danas je došlo do teške saobraćajne nezgode kada je šleper kompanije Ervin probio zaštitnu bankinu na mostu i sletio u korito rijeke.

Prema prvim informacijama s terena, teretno vozilo kretalo se iz pravca Čačka ka Kraljevu kada je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, vozač izgubio kontrolu nad upravljačem. Kamion je potom udario u zaštitnu ogradu, probio bankinu i prevrnuo se na bočnu stranu ispod mosta. Foto RIna Na fotografijama sa lica mjesta jasno se vidi logo firme Ervin na prikolici prevrnutog šlepera.Očevici navode da je prizor bio izuzetno dramatičan. – Sve se dogodilo u nekoliko
