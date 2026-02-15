Beogradska Hitna pomoć: Teško povređena devojčica pešak kod TC Galerija na Novom Beogradu

Serbian News Media pre 4 sati
Beogradska Hitna pomoć: Teško povređena devojčica pešak kod TC Galerija na Novom Beogradu

Devojčica uzrasta 14 godina je teško povređena u saobraćajnoj nesreći kada je oborena kao pešak, sinoć oko 21.00 sat na Novom Beogradu, kod tržnog centra Galerija, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Muškarac starosti 24 godine teško je povređen u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd – Novi Sad, kod isključenja za Novi Sad, dok je devojka od 28 godina lakše povređena. Ukupno je noćas beogradska Hitna pomoć intervenisala 114 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Od toga je na javnim mestima intervenisala 24 puta.
