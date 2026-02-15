Vremenska prognoza za ponedeljak, 16. februar: Maglovito i oblačno sa slabim mrazom i vetrom

pre 3 sata
Vremenska prognoza za ponedeljak, 16. februar: Maglovito i oblačno sa slabim mrazom i vetrom

Vreme u Srbiji će sutra ujutru biti mestimično maglovito, a na severu i zapadu zemlje sa slabim mrazom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Sutra tokom dana očekuje se malo i umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz slab do umeren jugoistočni vetar, sa kišom na zapadu zemlje i snegom na planinama. Najniža jutarnja temperatura biće od -5 do tri, a najviša dnevna od šest do 11 stepeni. Tokom noći se očekuje oblačno vreme uz skretanje vetra na severoistok, u brdsko-planinskim predelima sneg, a u nižim kiša, koja će postepeno prelaziti u susnežicu i sneg. Vreme u Beogradu će sutra biti malo
