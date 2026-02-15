Vučić: Izgradnja gasne elektrane u okolini Niša, dolazi era električne energije

Serbian News Media pre 48 minuta
Vučić: Izgradnja gasne elektrane u okolini Niša, dolazi era električne energije
Predsednik države Aleksandar Vučić rekao je danas da bi do 2029. trebalo da se otvori gasna elektrana u okolini Niša, u saradnji sa Azerbejdžanom, sa 500 megavati snage, ali će morati još takvih da se izgradi jer dolazi era električne energije. „Jedan od najvažnijih tema tokom susreta je u tome što je pred nama era električne energije, treba nam mnogo novih izvora električne energije, da je proizvodimo. Zamolio sam predsednika Alijeva da nam lično u tome pomogne“,
