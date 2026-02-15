(VIDEO) Brave CF 104 Beograd: Hladan tuš u Pioniru

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Filip Mijailović
Srpski borac Nikola Joksović (16-1-0-1) izgubio je popularnu "nulu" porazom od Brazilca Lusijana Paljana (20-5) jednoglasnom sudijskom odlukom posle tri runde u glavnoj borbi večeri na reviji Brave CF 104 u dvorani "Aleksandar Nikolić" u Beogradu.

Bio je to okršaj u težini do 79,379 kg, a 39-godišnjak iz Brazilije lako je rušio 31-godišnjaka iz Sivca i gotovo čitav meč ga kontrolisao iza leđa. Pred arbitrima nije bila teška odluka. Borba večeri bila je antiklimaks za pobede ostalih domaćih boraca, koji pred glavni meč nisu pretrpeli poraz, a „komejn ivent“ bio je brzi trijumf Slovenca Mihe Frlica (7-0-0-1) u teškoj kategoriji (120,202 kg) protiv Italijana Samuelea di Gvarda (4-3) tehničkim nokautom u prvoj
