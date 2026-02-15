(VIDEO) Pogledajte sve golove 24. kola LaLige

Do ovog kola vodeća Barselona u ponedeljak igra katalonski derbi u Đironi, do tada se Real Madrid šepuri na prvom mestu nakon što je ubedljivo pobedio imenjaka Sosijedad iz San Sebastijana.

Viljareal i Atletiko Madrid polako gube dah u borbi za vrh tabele, poraženi su od Hetafea, odnosno Rajo Valjekana. Vrednu pobedu u borbi za opstanak ostvarila je Valensija u lokalnom derbiju protiv Levantea. Pogledajte sve golove i najzanimljivije momente 24. kola LaLige. Elče – Osasuna Espanjol – Selta Vigo Hetafe – Viljareal Ovijedo – Atletik Bilbao Real Madrid – Real Sosijedad Sevilja – Alaves Rajo Valjekano – Atletiko Madrid Levante – Valensija Majorka – Betis