Lilard za istoriju, Buker za korak kratak – Džonson „kralj zakucavanja“ /video/

Sputnik pre 41 minuta
Lilard za istoriju, Buker za korak kratak – Džonson „kralj zakucavanja“ /video/

Ol-star vikend u veštinama doneo je još jedno veče spektakla – najpre nadmetanje najboljih šutera u NBA ligi, a zatim i vazdušni šou u takmičenju u zakucavanjima. Publika je dobila i rekordne serije i maksimalne ocene, ali i dramu u samim završnicama oba takmičenja. Lilard je pobedio u šutiranju trojki, a Kešad Džonson poneo je epitet "kralja zakucavanja".

Demijan Lilard, plejmejker Portlanda, postao je trostruki osvajač takmičenja u brzom šutiranju trojki, potvrdivši status jednog od najboljih šutera svoje generacije. Takmičenje je fenomenalno otvorio Kon Knepel sa 27 poena – sa četvrte police pogodio je svih pet lopti, a ubacio je i jednu „trojku“ vrednu tri poena. Odličan je bio i Donovan Mičel, koji je sa prve pozicije ubacio sve lopte, ali je imao samo dva pogotka sa omiljene pozicije i zaustavio se na 24 poena.
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Demijen Lilard najbolji trojkaš Ol star vikenda: Novo takmičenje, stari pobednik

Demijen Lilard najbolji trojkaš Ol star vikenda: Novo takmičenje, stari pobednik

Euronews pre 16 minuta
Nestvarno! Demijan Lilard povređen pobedio u brzom šutiranju trojki na NBA Ol-Staru! (video)

Nestvarno! Demijan Lilard povređen pobedio u brzom šutiranju trojki na NBA Ol-Staru! (video)

Večernje novosti pre 31 minuta
Bez Ahilove tetive do titule na Ol-staru: Lilard izveo čudo, najbolji je trojkaš u NBA

Bez Ahilove tetive do titule na Ol-staru: Lilard izveo čudo, najbolji je trojkaš u NBA

Mondo pre 1 sat
Neverovatni Dejm - Lilard najbolji trojkaš NBA Ol-stara, a nije igrao celu sezonu VIDEO

Neverovatni Dejm - Lilard najbolji trojkaš NBA Ol-stara, a nije igrao celu sezonu VIDEO

B92 pre 1 sat
Lilard bez odigrane utakmice osvojio takmičenje u brzom šutiranju trojki

Lilard bez odigrane utakmice osvojio takmičenje u brzom šutiranju trojki

RTS pre 2 sata
Majstor ostaje majstor! Lilard pobedio u brzom šutiranju trojki na NBA Ol-staru!

Majstor ostaje majstor! Lilard pobedio u brzom šutiranju trojki na NBA Ol-staru!

Kurir pre 8 sati
Povređeni Demijan Lilard osvojio takmičenje u šutiranju trojki: Nema ahilovu tetivu, ali ima snajper u ruci

Povređeni Demijan Lilard osvojio takmičenje u šutiranju trojki: Nema ahilovu tetivu, ali ima snajper u ruci

Telegraf pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAPortlandamerikasport

Sport, najnovije vesti »

Real i penali - Ima neka tajna veza! Da li su ove brojke i vama barem malo sumnjive?

Real i penali - Ima neka tajna veza! Da li su ove brojke i vama barem malo sumnjive?

Sportske.net pre 21 minuta
Marko Nikolić otpustio prvog saradnika jer je gledao Zvezdu sa Novakom Đokovićem

Marko Nikolić otpustio prvog saradnika jer je gledao Zvezdu sa Novakom Đokovićem

Sportske.net pre 36 minuta
Lil u raspadu pred Zvezdu: Ženesio priznao – „Teško je, ovo je prvi put da doživim ovako nešto!“

Lil u raspadu pred Zvezdu: Ženesio priznao – „Teško je, ovo je prvi put da doživim ovako nešto!“

Hot sport pre 16 minuta
Šok: Marko Nikolić otpustio saradnika jer je gledao Crvenu zvezdu sa Đokovićem!

Šok: Marko Nikolić otpustio saradnika jer je gledao Crvenu zvezdu sa Đokovićem!

Hot sport pre 41 minuta
Lilard bez sekunde na parketu osvojio takmičenje u trojkama, Jovićevom saigraču trofej za zakucavanje!

Lilard bez sekunde na parketu osvojio takmičenje u trojkama, Jovićevom saigraču trofej za zakucavanje!

Sportske.net pre 1 minut