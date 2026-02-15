Lilard za istoriju, Buker za korak kratak – Džonson „kralj zakucavanja“ /video/

Ol-star vikend u veštinama doneo je još jedno veče spektakla – najpre nadmetanje najboljih šutera u NBA ligi, a zatim i vazdušni šou u takmičenju u zakucavanjima. Publika je dobila i rekordne serije i maksimalne ocene, ali i dramu u samim završnicama oba takmičenja. Lilard je pobedio u šutiranju trojki, a Kešad Džonson poneo je epitet "kralja zakucavanja".

Demijan Lilard, plejmejker Portlanda, postao je trostruki osvajač takmičenja u brzom šutiranju trojki, potvrdivši status jednog od najboljih šutera svoje generacije. Takmičenje je fenomenalno otvorio Kon Knepel sa 27 poena – sa četvrte police pogodio je svih pet lopti, a ubacio je i jednu „trojku“ vrednu tri poena. Odličan je bio i Donovan Mičel, koji je sa prve pozicije ubacio sve lopte, ali je imao samo dva pogotka sa omiljene pozicije i zaustavio se na 24 poena.