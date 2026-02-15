Srpski narod je željan mira: Svečana ceremonija u Orašcu povodom Dana državnosti

Sputnik pre 30 minuta
Srpski narod je željan mira: Svečana ceremonija u Orašcu povodom Dana državnosti

U Orašcu je održana državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije.

Svečanost je počela služenjem pomena kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak. Ceremoniju je predvodio premijer Srbije Đuro Macut koji je položio vence na spomenik zajedno sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem. Premijer Srbije Đuro Macut poručio je da Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba i poručio da ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike koje postoje,
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Mionica obeležila Sretenje, Janković čestitao Dan državnosti

Mionica obeležila Sretenje, Janković čestitao Dan državnosti

Valjevska posla pre 6 sati
Srbija obeležava Sretenje - Dan državnosti: Orašac domaćin centralne svečanosti

Srbija obeležava Sretenje - Dan državnosti: Orašac domaćin centralne svečanosti

NIN pre 8 sati
UEFA čestitala Dan državnosti: "Strast srpske nacije prema fudbalu nastaviće da sija na evropskoj sceni"

UEFA čestitala Dan državnosti: "Strast srpske nacije prema fudbalu nastaviće da sija na evropskoj sceni"

Newsmax Balkans pre 7 sati
UEFA oduševila Srbiju: Evropska kuća fudbala uz moćnu poruku čestitala Srbima Dan državnosti!

UEFA oduševila Srbiju: Evropska kuća fudbala uz moćnu poruku čestitala Srbima Dan državnosti!

Kurir pre 7 sati
Održana ceremonija povodom Dana državnosti u Orašcu, Macut: Samo zajedno i kroz dijalog možemo očuvati mir

Održana ceremonija povodom Dana državnosti u Orašcu, Macut: Samo zajedno i kroz dijalog možemo očuvati mir

Euronews pre 8 sati
"Penzije i plate su najviše u istoriji": Macut na državnoj ceremoniji povodom Dana državnosti Srbije u Orašcu: "Očekuju nas…

"Penzije i plate su najviše u istoriji": Macut na državnoj ceremoniji povodom Dana državnosti Srbije u Orašcu: "Očekuju nas još bolja vremena" (foto, video)

Blic pre 8 sati
Istoričar Pavlović o najvažnijim istorijskim lekcijama Sretenja

Istoričar Pavlović o najvažnijim istorijskim lekcijama Sretenja

RTS pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaVlada SrbijePremijer SrbijeOrašacsrbijaSretenjeĐuro Macut

Regioni, najnovije vesti »

Dve medalje za AK „Srem“ na dvoranskim prvenstvima Srbije u Beogradu

Dve medalje za AK „Srem“ na dvoranskim prvenstvima Srbije u Beogradu

Ozon pre 49 minuta
Srpski narod je željan mira: Svečana ceremonija u Orašcu povodom Dana državnosti

Srpski narod je željan mira: Svečana ceremonija u Orašcu povodom Dana državnosti

Sputnik pre 30 minuta
Bojanić: Sretenje – tačka u kojoj se susreću Sveti Sava, knez Lazar, Karađorđe i Miloš Obrenović

Bojanić: Sretenje – tačka u kojoj se susreću Sveti Sava, knez Lazar, Karađorđe i Miloš Obrenović

Glas juga pre 19 minuta
Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68 odsto nego prethodne godine

Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68 odsto nego prethodne godine

Radio 021 pre 35 minuta
Radnički – Radnik bez golova na Čika Dači

Radnički – Radnik bez golova na Čika Dači

Glas Šumadije pre 1 sat