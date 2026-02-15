Srpski narod je željan mira: Svečana ceremonija u Orašcu povodom Dana državnosti

U Orašcu je održana državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije.

Svečanost je počela služenjem pomena kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak. Ceremoniju je predvodio premijer Srbije Đuro Macut koji je položio vence na spomenik zajedno sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem. Premijer Srbije Đuro Macut poručio je da Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba i poručio da ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike koje postoje,