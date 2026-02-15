Dačić uputio čestitke za Dan državnosti: Svakog 15. februara slavimo vekovnu težnju srpskog naroda za slobodom

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je građanima Srbije čestitke i najbolje želje povodom 15. februara, Dana državnosti. „Srbija je 1804. godine u Orašcu, krenula putem borbe za slobodu i izgradnje svoje moderne države.

Sretenje nije samo naš najveći državni praznik. To je dan kada se, po predanju i istorijskoj istini, susreću naša prošlost i naša budućnost. Svakog 15. februara slavimo vekovnu težnju srpskog naroda za slobodom i nezavisnošću i sa ponosom se sećamo slavnih predaka koji su ugradili sebe u državnu tradiciju Srbije. Sloboda osvojena u Orašcu danas se čuva kroz stabilnost, mir i dostojanstvo. Naša odgovornost je da tu slobodu očuvamo u miru, da je nadograđujemo kroz