Povređeni Demijan Lilard osvojio takmičenje u šutiranju trojki: Nema ahilovu tetivu, ali ima snajper u ruci

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Povređeni Demijan Lilard osvojio takmičenje u šutiranju trojki: Nema ahilovu tetivu, ali ima snajper u ruci

Zvezda Portland Trejlblejzersa Demijan Lilard uspeo je da pobedi po treći put u takmičenju u brzom šutiranju trojki na NBA Ol-Staru.

On je u finalnoj rundi bio bolji od Devina Bukera iz Finiks Sansa, te Kona Kanapela iz Šarlot Hornetsa. Pravo je čudo kako se Demijan Lilard i pojavio, s obzirom na to da nije odigrao nijednu utakmicu za Portland. S obzirom na to da ga nema na terenu od aprila, kada je pokidao ahilovu tetivu, ali, došao je do ovog takmičenja i tamo je bio najbolji. Lilard je bio hladnokrvan, on je u prvoj rundi prošao dalje zajedno sa Kanapelom i Bukerom, dok je postigao 27 poena u
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Majstor ostaje majstor! Lilard pobedio u brzom šutiranju trojki na NBA Ol-staru!

Majstor ostaje majstor! Lilard pobedio u brzom šutiranju trojki na NBA Ol-staru!

Kurir pre 2 sata
Vreme je za Dejma - Lilard najbolji trojkaš NBA Ol-stara VIDEO

Vreme je za Dejma - Lilard najbolji trojkaš NBA Ol-stara VIDEO

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBAPortland

Sport, najnovije vesti »

Odbojkaši Zvezde potvrdili kvalitet, Dubočica ostala na dnu

Odbojkaši Zvezde potvrdili kvalitet, Dubočica ostala na dnu

Sportska strana juga pre 14 minuta
Novi poraz odbojkašica u Leskovcu

Novi poraz odbojkašica u Leskovcu

Sportska strana juga pre 4 minuta
Zdravlje pobedilo na gostovanju u Arilju

Zdravlje pobedilo na gostovanju u Arilju

Sportska strana juga pre 19 minuta
(VIDEO) Brave CF 104 Beograd: Hladan tuš u Pioniru

(VIDEO) Brave CF 104 Beograd: Hladan tuš u Pioniru

Sport klub pre 1 sat
Stanković zadovoljan rezultatom, ali ne i igrom: „Dosta neiznuđenih grešaka…“

Stanković zadovoljan rezultatom, ali ne i igrom: „Dosta neiznuđenih grešaka…“

Danas pre 2 sata