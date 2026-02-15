Povređeni Demijan Lilard osvojio takmičenje u šutiranju trojki: Nema ahilovu tetivu, ali ima snajper u ruci

Zvezda Portland Trejlblejzersa Demijan Lilard uspeo je da pobedi po treći put u takmičenju u brzom šutiranju trojki na NBA Ol-Staru.

On je u finalnoj rundi bio bolji od Devina Bukera iz Finiks Sansa, te Kona Kanapela iz Šarlot Hornetsa. Pravo je čudo kako se Demijan Lilard i pojavio, s obzirom na to da nije odigrao nijednu utakmicu za Portland. S obzirom na to da ga nema na terenu od aprila, kada je pokidao ahilovu tetivu, ali, došao je do ovog takmičenja i tamo je bio najbolji. Lilard je bio hladnokrvan, on je u prvoj rundi prošao dalje zajedno sa Kanapelom i Bukerom, dok je postigao 27 poena u